39 убити в български камион. Борисов коментира

А нглийската полиция арестува шофьор на камион по подозрение за масово убийство, след като в контейнер в Есекс бяха намерени 39 тела.

По предварителни данни 38 от убитите са възрастни, а един е непълнолетен. Задържан е шофьорът, 25-годишен мъж от Северна Ирландия. Сигналът за контейнера, пълен с тела, е подаден около 1:40 часа тази сутрин (3:40 часа българско време).

СНИМКИ НА КАМИОНА ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА

Превозното средство се води на името на фирма, собственост на ирландска гражданка, съобщава БНР. Той е регистриран в България на 19 юни 2017 г. Дружеството собственик има още два камиона. Според източник на БНР на 20-и юни 2017 г. превозното средство е напуснало България и оттогава не се е връщало. Камионът с марка „Скания” е регистриран във Варна, уточниха от българското МВнР.

„Единствената връзка на България с камиона от Есекс е табелата за регистрация”, каза премиерът Бойко Борисов в интервю за бТВ. „Камионът от Есекс е български. Всички сме покъртени. Регистриран е 2017 г. от ирландска гражданка, тогава напуска България и повече не е влизал в пределите на страната ни. Ние не сме свързани, освен с табелата на камиона. Работим добре с английските служби по всички теми и максимално ще съдействаме”, допълни още премиерът.

По 25 години затвор за българите – убийци на бежанци

„Смятаме, че камионът е от България и е влязъл в страната в събота, 19 октомври, като работим в тясно сътрудничество с нашите партньори за разследването”, съобщи главният надзорен полицейски директор Андрю Маринър по-рано днес.

„В момента сме в процес на идентифициране на жертвите, но предполагам, че това може да отнеме време”, посочи той.

Съдят българи за смъртта на 71 мигранти в Унгария

„Това е трагичен инцидент, при който голям брой хора са загубили живота си. Нашето разследване продължава, за да установим какво се е случило”, подчерта Маринър.

Камионът е влязъл на територията на Великобритания от белгийския град Зеебрюге, преминавайки през пристанище Пърфлийт, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирайки изявление на британската полиция. Камионът е пристигнал към 00.30 часа и около 35 минути по-късно е отпътувал, уточни полицията на графство Есекс.

Първоначално полицията съобщи, че камионът, открит в индустриален парк в Грейс, на трийсетина км източно от Лондон, е преминал през пристанището Холихед в Уелс.

Официално до момента властите не съобщават откъде са хората, чиито тела са намерени в контейнера, както и точния маршрут на камиона.

Към момента българското Министерство на външните работи не разполага с информация относно намерените 39 тела в камион, за който се твърди, че е дошъл от България във Великобритания, съобщиха от МВнР.

Установена е връзка с британската полиция. Представител на българското посолството е провел среща в Министерството на външните работи в Лондон. Посланикът Марин Райков е разговарял по телефона с британския си колега в София Ема Хопкинс, като са се договорили да следят заедно случая.

Още не може да бъде потвърдено дали въпросният камион е с българска регистрация. Няма данни и за националността на хората, чиито тела са намерени в контейнера.

„Официална информация по линия на Министерството на вътрешните работи или други канали не е постъпвала до момента”, заяви българският министър на вътрешните работи Младен Маринов.

„Проведох разговор с полицейския представител във Великобритания. Информацията, която има е от публикации в местни медии на този етап. Очакваме оттам подробна информация по отношение на камиона, неговото движение, дали е с български табели, дали е с българска регистрация, откъде идва. Към момента такава официална информация нямаме, когато я получим ще бъдете уведомени”, поясни Маринов.

The bodies of 39 people have been found inside a lorry container on an industrial estate in Grays, Essex.https://t.co/41dgh9lBRK