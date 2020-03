Първи смъртен случай от коронавирус във Великобритания

В еликобритания потвърди за първи смъртен случай от коронавирус, съобщиха медиците на Острова, цитирани от Reuters.

Става дума за възрастен мъж, който е имал и други заболявания. Той е починал в болница в графство Бъркшир. В сряда вечерта е откаран в болницата и е дал положителен резултат за коронавирус.

#Britain confirmed the first novel coronavirus death on Thursday, as the total number of infected cases in the country has reached 115. https://t.co/arX2SeJklY pic.twitter.com/1N5wSxpUUr