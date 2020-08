Путин: Русия подготви служители на реда за Беларус

Р усия, по искане на избрания за президент на Беларус Александър Лукашенко, сформира резерв от служители на реда, но той все още няма да бъде използван. Това заяви руският президент Владимир Путин в четвъртък в интервю за телевизионния канал Русия-1.

"Александър Григориевич (Лукашенко) ме помоли да сформирам определен резерв от служители на реда. И аз го направих. Но също така се съгласихме, че той няма да бъде използван, докато ситуацията не излезе от контрол", каза президентът, цитиран от официалната руска агенция ТАСС.

Русия е поела ангажименти към Беларус в сферата на сигурността и Лукашенко постави този въпрос, отбеляза Путин. Руските сили няма да бъдат използвани до момента, в който "екстремистки елементи не преминат определени граници", посочи руският президент и допълни, че се надява проблемите в Беларус да се решат в рамките на закона и Конституцията и с мирни средства.

