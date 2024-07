Бюст на съветския диктатор Сталин беше обезглавен с чук в парк край Москва

Н еизвестно лице обезглави, използвайки чук, бюст на съветския диктатор Йосиф Сталин, поставен в парк близо до Москва, съобщиха днес руски медии и полицейски източници предаде Франс пррес.

„В събота в парк в Звенигород (град на четиридесет километра западно от руската столица, бел. ред.) мъж в възбудено състояние отдели с чук главата на бюст на Сталин“, заяви анонимен полицейски източник за информационната агенция РИА Новости.

От пресслужбата на полицията в Московска област са съобщили за РИА, че заподозреният се укрива и се издирва от органите на реда.

Канал за местни новини в „Телеграм“ излъчи видео, показващо как предполагаемият извършител на това деяние се приближава до паметника с тъп предмет и му нанася силен удар.

Чува се смях и викове на руски, но не се разбира ясно смисълът им.

Медията "Осторожно новости" публикува снимка на повредения бюст на Сталин.

He beheaded Stalin and attacked Lenin



In Zvenigorod, Russia, an unknown perpetrator destroyed the head of the bust of Stalin with a hammer and also damaged the Lenin monument. The bust of Stalin was installed in the city in 2023 on the initiative of activists of the group "We… pic.twitter.com/RjtlESMyPh