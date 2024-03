Проучване: Само 32% от руснаците са готови да воюват за страната си

С поред нови проучвания руснаците все по-рядко изразяват желание да се сражават за страната си.

Данните, събрани от Gallup International Association и публикувани на 11 март, показват, че в Русия 32% са готови да воюват за страната си, ако това се наложи - в сравнение с 59% преди десетилетие.

Американската мултинационална компания за анализи и консултации помоли държавите по света да отговорят на въпроса: "Ако има война, в която участва (вашата страна), бихте ли били готови да се биете за страната си?"

Проучването установи, че 20% от анкетираните в Русия не са готови да се бият за страната си, а 48% са отговорили, че "не знаят".

"Но имайте предвид, че този въпрос е зададен в страна, в която противопоставянето на войната е престъпление", посочват от агенцията. Това се отнася до закона, приет от руския парламент през март 2022 г., който налага затвор до 15 години за умишлено разпространяване на "фалшиви" новини за руската армия.

Кремъл използва закона, за да се разправя с онези, които се отклоняват от версията на руския президент Владимир Путин за войната, и се смята, че мнозина отговарят нечестно на проучвания на общественото мнение по темата, страхувайки се от наказание.

Публикуването на проучването на Gallup идва малко след двегодишнината от войната в Украйна, която започна, когато Путин започна пълномащабно нахлуване в страната през февруари 2022 г.

От агенцията съобщиха, че в световен мащаб са интервюирани общо 46 138 души.

