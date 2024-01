Зеленски в Естония: Примирие с Русия ще е от полза само за Москва

У краинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с естонския си колега Алар Карис в Талин, съобщи канцеларията на естонския държавен глава в социалната мрежа Х, цитирана от агенция Укринформ.

"Днес е един много специален ден, в който посрещаме украинския президент Володимир Зеленски в Естония. Нашето силно приятелство е основано на споделени ценности и идеали, от които винаги сме били движени - демокрацията и свободата", написа Карис.

Today is a very special day, as we greet @ZelenskyyUa in #Estonia. Our strong friendship is based on shared values, ideals we drive for are always democracy and freedom. pic.twitter.com/hAWtclPEH1