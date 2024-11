Принц Уилям: Изминалата година беше най-трудната в живота ми

П рестолонаследникът на Обединеното кралство принц Уилям определи изминалата година като „най-трудната“ в живота си, съобщи „Би Би Си“.

Уилям разказа как се е справил, след като и съпругата му, и баща му са били диагностицирани с рак.

Prince William says 2024 was ‘hardest year of my life’ after Kate cancer diagnosis https://t.co/3AWmPcdbLN