Влаковата катастрофа в Индия е причинена от повредена сигнална система

М инистърът на железниците на Индия заяви, че причината и хората, отговорни за най-тежката влакова катастрофа в страната от десетилетия насам, са идентифицирани, като посочи електронна сигнална система, без да даде повече подробности, предаде АФП.

"Установихме причината за инцидента и хората, отговорни за него", заяви министърът на железниците на Индия Ашвини Вайшнав пред информационната агенция ANI, но заяви, че "не е уместно" да дава подробности преди окончателния доклад от разследването.

Припомняме, че повече от 280 души загинаха и над 1100 бяха ранени при тристранна катастрофа с участието на два пътнически и един товарен влак в източния щат Одиша в петък.

Odisha train crash: Why do trains in India go off tracks? https://t.co/v2WH9Hsydn

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди трябваше да открие нов високоскоростен влак "Ванде Бхарат Експрес" като част от мащабните инвестиции на своето правителство в модернизирането на разрастващата се железопътна мрежа и друга инфраструктура на страната.

Вместо това обаче той отиде на мястото на една от най-тежките железопътни катастрофи в историята на страната, за да изкаже съболезнованията си.

The train derailment that killed more than 300 people and injured hundreds more was caused by an error in the electronic signaling system that led a train to wrongly change tracks, India’s railways minister says. https://t.co/r1qOtJoIcD