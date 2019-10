Германия: Възможен нов прилив на мигранти, по-голям от този през 2015

Р астящият брой на мигрантите по гръцките острови сочи, че може да има нов прилив на мигранти към Европа, дори по-голям от този през 2015 година. Това каза германският министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер, цитиран от ДПА.

Министърът отправи предупреждението след пътувания до Турция и Гърция във връзка с напрежението за миграцията, след като миналия месец Атина предупреди за растящ брой пристигащи мигранти от Турция.

Зеехофер призова към по-голяма солидарност от европейските партньори.

"Трябва повече да помогнем на европейските си партньори за контрол над външните граници на ЕС. Оставихме ги сами твърде дълго", посочва той за неделното издание на в. "Билд".

"Ако не го направим, ще наблюдаваме бежанска вълна като през 2015 година", допълни министърът.

Той се зарече да работи с новия председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да направи всичко възможно да се предотврати повторение на случилото се.

Ердоган заплаши Европа с мигранти

Тръгва ли нова бежанска вълна към България

През 2015 г. и 2016 г. Германия прие над 1 милион бежанци. Оттогава броят на пристигащите годишно намалява.

ЕС сключи споразумение с Анкара, която се съгласи да попречи на мигрантите да продължават към блока, а Брюксел обеща 6 милиард евро за подкрепа на бежанците в Турция.

Броят на пристигащите на гръцките острови обаче остава голям. Днес гръцката брегова охрана е прибрала 85 мигранти от малкия остров Фармакониси. От Самос, Кос и Лесбос са прибрани 89 души, а други 37 са открити близо до пристанището на Александруполис.

Според агенцията на ООН за бежанците през първите девет месеца на тази година от Турция на гръцките острови са се прехвърлили повече мигранти, отколкото през цялата 2018 година.

Нов поток от мигранти в Гърция, кабинетът се събра

Българският вътрешен министър: Има усложняване на миграционния натиск

Увеличават се опитите на мигранти за преминаване на границата между Гърция и България. На това ние трябва да отговорим с добра кадрова обезпеченост. България се справя най-добре от всички държави на първа линия. Това коментира преди няколко дни в Пазарджик министърът на вътрешните работи Младен Маринов.

Охраната на държавната граница е от първостепенните задачи и приоритети на българското правителство. В момента има усложняване на миграционния натиск, посочи Маринов.

В Центъра за специализация и професионална подготовка Младенов присъства на полагането на клетва на стажанти, които ще попълнят редиците на Гранична полиция. Клетва положиха 59 гранични полицаи.

Стажантите завършват успешно шест-месечно първоначално професионално обучение в полицейския център. След завършването на курса и полагането на клетва, те се връщат там, където са назначени и започват да изпълняват функциите си като пълноправни гранични полицаи в направленията Гранично-контролно пропускателна дейност и охрана и наблюдение на държавната сухоземна и речна граница.

Conditions for migrants and asylum seekers on the Greek island of Lesbos have been described as appalling. Many are traumatised.



Raw sewage is everywhere and violence and fights over food are a regular occurrence.



For more, head here: https://t.co/OA7hTXszws pic.twitter.com/0wf08hHAqW