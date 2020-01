Прах и пепел след изригването на вулкана Таал

Кадри на изригващия вулкан Таал във Филипините ни показват пуст пейзаж... на разрушени къщи и паднали дървета, покрити с дебел слой пепел. Полупогребани тела на коне и крави, които не са могли да се спасят от острова лежат безжизнено или плават в близкото езеро.

Таал започна да бълва лава, над 400 хил. евакуирани

Пренебрегвайки предупрежденията на правителството да спазват дистанция, редица жители, обитаващи подножието на вулкана, се връщат с надеждата да започнат отначало или да спасят животните си.

Taal Volcano in the Philippines has sent an eruption plume a kilometer above the crater, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology says. The agency says the volcano is showing a "fast escalation" in activity and could erupt lava within weeks. https://t.co/XWpgQ4ARCf pic.twitter.com/E35f35WYW1