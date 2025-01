Пожар в турски ски курорт, десетки жертви

Н ай-малко 66 души загинаха в пожар в хотел в турския ски курорт Карталкая (окръг Болу, Северозападна Турция). Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от турските медии.

Йерликая добави, че броят на пострадалите при трагедията е 51 души. Състоянието на един от тях е критично

A fire at a ski resort hotel in Bolu, Turkiye.



At least 234 guests at #GrandKartal_Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkiye where the fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured. #Bolu #Kartalkaya #Turkiye #Firepic.twitter.com/rPlughyOWP