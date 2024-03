Пожар избухна в престижно филмово студио в Кайро

Г олям пожар в Кайро е унищожил една от най-престижните и най-старите филмови къщи в арабския свят, основана преди 80 години, предаде АФП.

Пламъците обхванаха студиото "Ал-Ахрам" в район Гиза в Кайро, като изгоря всичко вътре и се разпространиха в три околни сгради, които бяха евакуирани, преди пожарът да ги достигне.

Смъртоносните пожари са често срещана опасност в Египет, където противопожарните правила рядко се спазват, а службите за спешна помощ често пристигат бавно.

Източници от службите за сигурност съобщават, че в този случай няма смъртни случаи, въпреки че на мястото на инцидента е оказана медицинска помощ на някои хора, които са вдишали дим.

Местните медии съобщиха, че пожарът е избухнал 24 часа след края на снимките на телевизионен сериал за Рамазана. Мюсюлманският свещен месец на постите Рамазан, който започна миналия понеделник, представлява пик на гледаемостта в Египет и останалата част от арабския свят.

Причината за пожара все още не е известна, а според източници от службите за сигурност пожарникарите са имали нужда от повече от шест часа, за да го потушат.

Студиото "Ал-Ахрам" е основано през 1944 г. и е построено на 27 000 кв. м., на които са разположени три производствени етапа, зала за прожекции и помещение за монтаж.

Там са създадени безброй египетски филми и телевизионни сериали.

През 50-те години на миналия век Египет е третият по големина производител на филми в света. Днес, затънал в най-тежката икономическа криза в историята си, Египет произвежда три четвърти от филмовата продукция в арабския свят.

