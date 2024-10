Намериха бомба от Втората световна война в Германия, хиляди са евакуирани

Т ри болници в германския град Кьолн са евакуирани заради предстоящо обезвреждане на бомба от Втората световна война, предаде ДПА. Приблизително 6400 жители трябва да напуснат домовете си.

Говорител на местните власти заяви, че в операцията по обезвреждане участват общо около 1300 души - от службата за обществен ред, полицаи, пожарникари, спасители и 800 доброволци.

#BREAKING Evacuations underway at #Merheim Hospital, LVR Clinic, and RehaNova clinic IVO #Cologne, #Germany ahead of planned defusal of World War II-era bomb on October 11, 2024. #Europe 💣



SOURCE: https://t.co/YzsKv5ICRP & https://t.co/mYaXvIun9o pic.twitter.com/iaR84wCOeC