„Само през моя труп, сър“: Неразказаната история на женския пощенски батальон от Втората световна война

И ма толкова много невероятни истории от Втората световна война. Една от тях обаче не винаги получава вниманието, което заслужава, е невероятното постижение на жените от 6888-ия батальон на Централната пощенска дирекция.

Батальонът, известен с прозвището си „Шест тройки осем“, е съставен предимно от афроамериканки. Въпреки това според официалния уебсайт, посветен на батальона, в него е имало „поне по една пуерториканка и мексиканка“.

Формирането

Те се появяват, когато става ясно, че няма достатъчно войници, които да управляват пощенските услуги за американската армия, разположена в чужбина в Европа. Това е критичен проблем, който сериозно засяга морала.

През март 1942 г. е създаден Женският помощен корпус на армията, за да могат американските граждани да дадат своя принос за войната. През юли 1943 г. групата е преименувана на Женски армейски корпус, или WAC (Women's Army Corps). Членовете на тази група продължават да формират 6888-ия батальон на Централната пощенска дирекция.

През 1944 г. активистката за правата на жените и граждански активист д-р Мери Маклауд Бетюн провежда кампания за това чернокожите жени да имат възможност за по-значима роля във войната. Тя и други афроамерикански политически фигури и групи за граждански права изразяват тези опасения пред първата дама Елинор Рузвелт. В резултат на това на афроамериканките е разрешено да се запишат в WAC, въпреки че все още са изправени пред сегрегация.

The 6888th Central Postal Directory Battalion was the only black women’s #ArmyCorps unit sent to Europe during WWII. #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/jwiF8Nau6H

След дълъг процес на обучение е сформирано подразделение, наречено 6888-ми батальон за централна пощенска дирекция, за да намери решение на проблема с пощата в чужбина.

Отплаване за Европа

На 3 февруари 1945 г. 6888-и батальон отплава от САЩ за Глазгоу. По пътя те имат няколко близки сблъсъка с германски подводници и корабът им трябва да предприеме маневри за избягване на сблъсъка.

Нелека задача

След като благополучно достига Глазгоу, батальонът заминава с влак за Бирмингам. На 4 март членовете на батальона са организирани и започват работа в пощенско съоръжение.

The only all-Black, all-woman battalion to serve overseas in WWII may soon get the Congressional Gold Medal.



The 6888th created a system to get 17 million pieces of "undeliverable" mail to troops, processing 65,000 pieces/shift.



Only 7 of the 855 women are believed still alive. pic.twitter.com/WxY98QA5Zk