Полицията в Париж стреля по жена, която крещаля "Аллаху Акбар" във влак

П олицията в Париж днес откри огън и рани жена, която според очевидци е отправяла заплахи и е крещяла "Аллаху Акбар" във влак в покрайнините на френската столица, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник.

Пътници подали сигнал за съмнителното поведение на жената, която била "напълно забулена" и "отправяла заплахи".

