Почина създателят на тирамисуто

Н а 93-годишна възраст почина Адо Кампеол, сочен за създател на световноизвестния десерт тирамису, съобщи губернаторът на област Венето, цитиран от БГНЕС.

Кампеол бе собственик на ресторант „Le Beccherie“ в град Тревизо, който през 70-те години на миналия век започва да предлага за първи път сладкиша от напоени с кафе бисквити и маскарпоне, станал емблематичен за италианската кухня.

Десертът, който се появява за първи път поради грешка на съпругата на Кампеол и тогавашния му главен готвач, бързо се налага и днес е обичан от любителите на сладкото по целия свят.

„С Адо Кампеол, който си отиде днес на 93-годишна възраст, Тревизо загуби една от своите гастрономически звезди“, написа в страницата си във Фейсбук Луко Зайа, управител на област Венето. „Именно в неговия ресторант, благодарение на интуицията и въображението на съпругата му, се ражда тирамисуто, един от най-прочутите десерти в света“.

Класическото тирамису се приготвя, като се подреждат напоени с еспресо бисквити с маскарпоне и се поръсват с какао на прах.

