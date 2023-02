Почина режисьорът Хю Хъдсън

П очина Хю Хъдсън, прочул се като режисьор на удостоения с награди "Оскар" филм "Огнените колесници", съобщи ДПА.

Хъдсън е починал на 86 години в болница в Лондон в петък след кратко боледуване, оповести семейството му.

Дебютният му за голям екран филм "Огнените колесници" е номиниран в седем категории и е отличен с четири награди "Оскар": за най-добър филм, за оригинален сценарий, за музика и за сценография през 1982 г.

Роден в Лондон през 1936 г, Хю Хъдсън завършва елитното училище "Итън". След служба в армията, през 60-те години на миналия век той започва да се развива в рекламната индустрия, след което се насочва към документалистика.

R.I.P. Hugh Hudson, an extremely visually adept director who cut his teeth on striking British commercials. Chariots Of Fire is somehow underrated despite winning Best Picture, and Greystoke just plain rocks. pic.twitter.com/PyXeRreqB4