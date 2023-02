Известен американски рапър почина на 54 години

Н а 54 години почина Дейвид Джуд Джоликър, известен като Trugoy the Dove и един от основателите на хип хоп триото "De la Soul" от Лонг Айлънд, предаде АП.

Неговият представител Тони Фъргюсън потвърди съобщенията, но не разкри подробности.

David Jolicoeur of De La Soul, the rap trio that expanded the stylistic vocabulary of hip-hop in the 1980s and ’90s with eclectic samples and offbeat humor, becoming MTV staples and cult heroes of the genre, has died. He was 54. https://t.co/wtJ1QfZuVw