Холивудският публицист Хауърд Брагман почина на 66 години

Х ауърд Брагман, обичан холивудски публицист, специализирал в кризисните отношения и сред чиито клиенти са били Моника Люински, Камерън Диас, Рики Лейк, Шарън Озбърн и Чаз Боно, почина на 66-годишна възраст след кратка битка с левкемия, предаде Асошиейтед прес.

Брагман е починал в събота в Лос Анджелис, след като само преди 10 дни е бил диагностициран с левкемия и е бил приет в болница по спешност, съобщи семейството му в неделя.

Роден във Флинт, Мичиган, където по думите му винаги се е чувствал като марсианец като "дебело, еврейско, гей дете", Хауърд Брагман започва работа в сферата на връзките с обществеността в Чикаго, преди да се премести в Лос Анджелис и през 1989 г. да основе своя собствена фирма. Брагман става известен като човек, който помага на известни личности като актрисата Мередит Бакстър, кънтри певицата Чели Райт и звезди на баскетбола и футбола да се разкрият публично.

Howard Bragman, a decades-long veteran of entertainment PR, has died of Leukemia at the age of 66, according to a journal entry by his boyfriend. https://t.co/wOoJ1JKlHw