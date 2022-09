Почина джаз пианистът Рамзи Луис

И менитият джаз пианист Рамзи Луис, на чиято музика публиката се наслаждаваше повече от 60 години, почина на 87 години, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Jazz pianist Ramsey Lewis has died in his native Chicago at age 87. Lewis, known for such 1960s hits as “The In Crowd” and “Wade in the Water,” earned three Grammys in a career that spanned more than 50 years. https://t.co/9itp3fh15m — The Associated Press (@AP) September 13, 2022

Луис се утвърди в джаз средите с хитове от 60-те години на миналия век като "The `In' Crowd'', "Hang on Sloopy'' и "Wade in the Water''. Пианистът и композитор е носител на три награди "Грами", има седем златни плочи. Неговото Рамзи Луис трио издава първи албум през 1956 г.

Chicago native Ramsey Lewis, a jazz pianist and composer who scored on the pop charts with the 1965 hit “The In Crowd,” died Monday at 87.https://t.co/ugrbNiaOEF — Chicago Sun-Times (@Suntimes) September 12, 2022

Луис е починал в съня си в понеделник в дома си в Чикаго, каза синът му Боби Луис за Асошиейтед прес. "Повечето хора, които са срещали татко, казват, че е класа. Той бе такъв до последния си дъх".