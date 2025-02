Еял Замир оглавява генералния щаб на израелските въоръжени сили

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац се споразумяха генералният директор на министерството на отбраната Еял Замир да е новият началник на генералния щаб на въоръжените сили, предаде Ройтерс, като се позова на разпространено късно снощи изявление от канцеларията на Нетаняху.

Назначението е обявено близо две седмици след като досегашният началник на генералния щаб Херци Халеви обяви, че се оттегля от поста.

