Папа Франциск: Харчете по-малко за Коледа и дарете на Украйна

П апа Франциск призова хората да харчат по-малко за коледни подаръци и празненства, а спестените пари да дарят на хората в опустошената от войната Украйна.

Let’s renew our closeness to the battered people of #Ukraine, persevering in fervent #prayer for our brothers and sisters who are suffering so much. Let us celebrate #Christmas in a humbler way, with simpler gifts, and let us send what we save to the Ukrainian people who need it.