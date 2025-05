Пакистански министър: Ядрената опция е налице, но е далечна

М инистърът на отбраната на Пакистан заяви в събота (10 май), че не е била насрочена среща на висшия военен и граждански орган, отговарящ за ядрения арсенал на страната, след военна операция срещу Индия по-рано през деня, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Пакистанските военни заявиха по-рано, че премиерът е поискал среща от властите. Министърът на информацията не отговори веднага на искане за коментар.

Най-тежките боеве между ядрено въоръжените съперници от 1999 г. насам убиха десетки хора от двете страни и доведоха до многократни призиви за деескалация от Съединените щати и групата богати страни от Г-7.

„Това нещо, за което говорите (ядрена опция), е налице, но нека не говорим за него – трябва да го третираме като много далечна възможност,

дори не бива да го обсъждаме в непосредствения контекст“, каза министърът на отбраната на Пакистан Хаваджа Асиф пред ARY TV.

