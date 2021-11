Паяк вкара в болница член на екипа на филма "Rust"

О ще един член на снимачния екип на уестърна "Rust" с Алек Болдуин е бил приет в болница, съобщи Скай нюз.

Осветителят и монтажист Джейсън Милър е бил ухапан от отровен паяк по време на демонтажа на снимачната площадка на филма, който се снима в Ню Мексико. Няколко дни по-късно мъжът е развил некроза на ръцете и сепсис.

