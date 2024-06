Откриха гигантски вируси в гренландската ледена покривка

У чени откриха признаци за гигантски вируси в гренландската ледена покривка, които могат да намалят въздействието на промените в климата, съобщи Сайънс дейли.

Вирусите могат да достигнат размер 1500 по-голям от обикновените. Те са в състояние да нападат микроскопичните водорасли, на които се дължи по-тъмният цвят на леда и ускоряват топенето му.

