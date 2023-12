Заснеха уникални кадри на най-големия айсберг в света (ВИДЕО)

Н евероятни кадри разкриват нова гледка към най-големия айсберг в света, който започва своето пътуване в Южния океан.

Айсбергът, наречен А23а, е с площ около 1540 кв. мили (Близо 4000 кв.м.) - повече от два пъти по-голям от Лондон (607 кв. мили или 1572 квадратни километра) - и е дебел цели 1312 фута (399 метра).

Миналата седмица айсбергът попадна в заглавията на вестниците, след като започна да се движи след като 30 години бе заклещен на океанското дъно.

Сега Британската антарктическа служба (BAS) публикува ново видео и снимки, заснети от кораба RRS Sir David Attenborough, на които се вижда как "мегабергът" се простира в далечината отвъд изследователския кораб.

"Невероятен късмет е, че маршрутът на айсберга от Уедълско море минаваше точно по планирания ни път и че на борда ни имаше подходящ екип, който да се възползва от тази възможност", заяви д-р Андрю Мейджърс, главен научен сътрудник на RRS Sir David Attenborough и ръководител на научните изследвания на полярните океани в BAS.

Макар че A23a първоначално се е откъснал от ледения шелф Филхнер през 1986 г., той е останал на морското дъно до миналата седмица.

На 24 ноември мегабергът се освободи и започна да се придвижва от сектора на Уедълско море към Южния океан.

Сега мегабергът вероятно ще бъде отнесен от антарктическото циркумполярно течение в "айсберговата алея".

Това го поставя на общата траектория на айсбергите към субантарктическия остров Южна Джорджия.

Тази седмица корабът RRS Sir David Attenborough премина покрай айсберга като част от планирания си маршрут към море Уедъл.

Имаме късмет, че навигацията по А23а не оказа влияние върху кратките срокове за нашата научна мисия - каза д-р Мейджърс.

"Невероятно е да се види лично този огромен айсберг - той се простира докъдето погледът стига".

Освен че са го заснели, изследователите са взели и проби от айсберга.

Те се надяват, че те ще ни помогнат да разберем как изменението на климата се отразява на Южния океан и на живеещите там организми.

Лора Тейлър, биогеохимик, работеща по мисията, заяви:

"Знаем, че тези гигантски айсберги могат да осигурят хранителни вещества на водите, през които преминават, създавайки процъфтяващи екосистеми в иначе по-малко продуктивни райони".

"Това, което не знаем, е каква е разликата между конкретните айсберги, техния мащаб и произход за този процес".

"Взехме проби от повърхностните океански води зад, непосредствено до и пред маршрута на айсберга", казва ученият.

Най-големият айсберг в света се раздвижи

Те трябва да ни помогнат да определим какъв живот би могъл да се образува около А23а и как този айсберг и други подобни влияят върху въглерода в океана и баланса му с атмосферата, казва Лора Тейлър.

Рекордът за най-голям сегашен айсберг се променя през повечето години, тъй като от антарктическия континент се отделят нови айсберги, които впоследствие се разпадат на по-малки части.

Повишаването на температурата на водата и въздуха, причинено от глобалното затопляне, предизвиква нестабилност по бреговете на Антарктида и Гренландия, ускорява топенето и увеличава скоростта на затопляне.

The world's biggest #iceberg today on the globe is on the move in #Antarctica after 30 years, measuring 74x59 km! #A23ahttps://t.co/qp3Thvo1JR pic.twitter.com/WnP4f9VUna