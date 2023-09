В Световния ден на сърцето: Лекари насърчават профилактичните прегледи

Н а 29 септември се отбелязва Световният ден на сърцето.

Денят се чества от 2000 г. по инициатива на Световната федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна организация, Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) и други международни организации. Целта е да се повиши информираността на обществеността за сърдечно-съдовите заболявания и за начините за тяхната превенция и лечение. В България денят се отбелязва за първи път през 2001 г.

Фокус на Световния ден на сърцето тази година са личната и обществената грижа за сърцето, контролът на сърдечно-съдовите заболявания чрез технологиите, поддържането на активен контакт с лекар, превенцията на затлъстяването и заострянето на вниманието върху принципите за здравословен начин на живот, информират от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). Оттам отбелязват, че сърдечно-съдовите заболявания намаляват продължителността и качеството на живота, затрудняват здравните системи и предизвикват сериозни икономически щети за държавите. Заедно с инсулта сърдечно-съдовите заболявания са свързани със загубата на 18,6 милиона живота в света всяка година, посочват още от дружеството.

Today is #WorldHeartDay ❤️



Cardiovascular disease claims 17.9 million lives every year. This year's theme, "Use Heart for Every Heart", aims to spread awareness about #heart disease warning signs and prioritise our heart #health!



