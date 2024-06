Анализ: Заплахата на Хизбула за Кипър

В пламенна реч в сряда лидерът на "Хизбула" Хасан Насрала заплаши да атакува Кипър, ако малкият средиземноморски остров окаже помощ на Израел в евентуална война между ливанската войнствена групировка и Израел.

"Кипър също ще бъде част от тази война", ако отвори летищата и базите си за израелските сили, заяви лидерът на подкрепяната от Иран войнстваща групировка в телевизионна реч в сряда, ден след като Израел предупреди, че перспективата за "пълномащабна война" в Ливан е "много близко".

(Видеото е архивно: Ескалира напрежението между Израел и "Хизбула")

В отговор на коментарите президентът на Кипър Никос Христодулидис отрече да е замесен във войната.

"Изявленията не са приятни, но те по никакъв начин не отговарят на това, което се опитва да се представи, че Кипър участва във военните операции. По никакъв начин", каза той и добави, че линиите за комуникация с ливанското и иранското правителство са отворени.

Въпреки че според експертите войната между Израел и Хизбула остава малко вероятна, самото споменаване на Кипър добавя ново измерение към конфликта между Израел и Хамас в Газа. То рискува да въвлече страна от Европейския съюз във войната, която вече се е разпространила в Близкия изток, и поставя в центъра на вниманието връзките на Кипър с Израел.

Защо местоположението на Кипър е важно?

The terrorist leader of Hezbollah should understand that we would gladly wipe his organsations from the face of the earth if he evers hits millitary targets on the Republic of Cyprus sovreign territory. I hope Israel destroyes this cancer from Lebanon and the middle East #Cyprus pic.twitter.com/j7cW97fZuP

Остров в Източното Средиземноморие, разположен на геополитическа разломна линия между Близкия изток и Южна Европа, Кипър е географски много по-близо до конфликтите в Близкия изток, отколкото до европейските центрове на властта.

Островът е два пъти по-голям от американския щат Делауеър и е разделен на две части: гръкоезична южна част, известна като Република Кипър, и турскоезичен регион, известен като Турска република Северен Кипър. Разделението на острова отразява съперничеството между регионалните врагове Гърция и Турция. По-голямата част от международната общност признава суверенитета само на гръцката част на Кипър и това е нацията, към която са насочени заплахите на Насрала.

Република Кипър е член на ЕС, но не и на отбранителния съюз на НАТО, който задължава страните членки да се защитават взаимно в случай на нападение. В нея живеят около 920 000 души, а столицата ѝ е Никозия.

Колко близки са връзките на Кипър с Израел?

Israel is preparing an alternative to Haifa in Cyprus, in case of war with Lebanon.

Israel is seeking to establish a port on the Mediterranean island Greek state of Cyprus in case the port of Haifa is closed or completely destroyed as a result of the war with Lebanon's Hezbollah… pic.twitter.com/6TMYZucbUI