Командващият германските ВМС подаде оставка заради изказване за Путин и Украйна

К омандващият Военноморските сили на Германия вицеадмирал Кай-Ахим Шьонбах подаде оставка, след като беше подложен на критики, защото заяви, че Владимир Путин иска уважение и Киев никога няма да си върне анексирания от Москва полуостров Крим, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

