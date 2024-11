Олаф Шолц призова да не се прави рязък завой в миграционната политика на Германия

Г ерманският канцлер Олаф Шолц обвини дясноцентристката опозиция, че прави рязък завой в позициите си по отношение на миграцията - гореща тема, която може да окаже силно влияние върху резултата от парламентарните избори през следващата година, предаде ДПА.

Опозиционният блок ХДС/ХСС, който в момента има голяма преднина пред Германската социалдемократическа партия (ГСДП) на канцлера в проучванията на общественото мнение, заплашва да промени сегашната политика, защото не иска да приеме реалността, заяви днес Шолц на предизборна конференция.

Германия отдавна е страна на имиграцията, заяви той пред около 500 представители на ГСДП в централата на партията в Берлин, като посочи 25-те милиона граждани на страната, които имат чуждестранен произход.

On Saturday, German @Bundeskanzler Olaf Scholz kicked off his #SPD Social Democrats’ election campaign and proposed a “Made in #Germany” bonus for companies which invest domestically.https://t.co/jGZdnNhveA