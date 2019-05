Л идерът на управляващата румънска лява Социалдемократическа партия (СДП), Ливиу Драгня, ще бъде осъден на затвор, след като загуби обжалване срещу присъда за корупция, постанови Върховният съд на страната.

"Съдът поддържа решението от първа инстанция", съобщиха съдиите, давайки 24 часа на Драгня да се яви в полицията, за да влезе присъдата в действие.

Присъдата почти сигурно ще извади от обществения живот човек, който се смята за дърпащ конците зад правителството и ключова фигура в стремежа на СДП за противоречиви съдебни реформи.

Драгня не успя да се справи с промяна на убеждението, че е използвал влиянието си да осигури постове в държавната администрация на две жени, които по това време са работили за Социалистическата партия.

Върховният касационен съд днес потвърди първоначалната си присъда от три години и половина затвор.

Въпреки победата на СДП на изборите през 2016 г., дълбоката амбиция на Драгня да стане премиер беше осуетена заради замразената в миналото затворническа присъда за изборни измами. Съдебната присъда идва и след болезненото поражение на СДП на изборите за Европейски парламент в неделя.

Драгня с мрачно лице се появи пред камерите в неделя вечерта, за да каже, че СДП се е сблъскала с "буря от омраза" в изборните резултати, като партията е паднала с 12 пункта от своя резултат през 2014 г. до 25,8%.

