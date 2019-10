Огън и огромни кълба дим до летище в Австрия, има ранени

Г олям пожар избухна след експлозия в близост до летището в Линц, Австрия. Петима души са ранени, двама са в тежко състояние, съобщава изданието „Залбург.ат".

Според полицията е имало експлозия в зала на компания за управление на отпадъци в Хьоршинг. Причините се изясняват. Две халета са напълно разрушен.

По време на инцидента в сградата са се намирали 23-ма човека. Съобщава се за 9 ранени, трима от които с тежки изгаряния, съобщават немски медии.

An explosion rocked a garbage disposal facility near #Linz Airport in #Austria, Police say 5 people were injured https://t.co/cjZOR4bwxJ pic.twitter.com/emxw4vrcuP