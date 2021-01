Огромни дупки се отвориха в района на Петриня след земетресението

С лед земетресението с магнитуд 6,3 по Рихтер, което удари хърватския град Петриня преди Нова година, в земята в района са се образували дупки, най-голямата от които в село Меченчани, съобщават хърватските медии и публикуват фотографии.

Дупката, широка около 20 метра и дълбока най-малко пет метра, продължава да се разширява. Тя се намира в нива, оградена е и след геоложки проучвания ще бъде взето решение за евентуалното саниране.

Дупките в района са около 30, някои от които са близо до къщи. Предстои районът да бъде сниман с дронове, за да се установи има ли още дупки.

Днес в 12.58 часа местно време /13.58 бълтарско време/ ново силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер бе регистрирано с епицентър в района на хърватския град Петриня, съобщават местните медии.

Трусът е бил на дълбочина 10 километра.

Жителите на Петриня живеят в много трудни условия след серията земетресения. Снеговалежът днес създава допълнителни проблеми.

Прави се преглед и опис на щетите, причинени от трусовете.

В 22.30 часа местно време снощи отново трус с магнитуд 4,5 по Рихтер удари Бания с епицентър 15 км югозападно от Сисак. Земетресението бе усетено в Петриня, Глина, Сисак, Велика Горица и Загреб. Всеки нов трус доразрушава силно повредените сгради и увеличава броя на големите дупки в района.

Felt #earthquake (#potres) M4.5 strikes 60 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/UM5BFjYynZ pic.twitter.com/D1eSyV0XWt