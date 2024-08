Огнен ад! Турция продължава да се бори с десетки пожари

В осем окръга на Турция, сред които Измир, Айдън, Маниса, Болу, Карабюк, Ушак, продължават да бушуват пожарите, които се разразиха преди няколко дни.

Денем и нощем продължава борбата срещу огнените стихии по въздух и земя, заяви министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ пред ТРТ-Хабер. В потушаването на огъня в Измир по въздуха участват 3 самолета, 15 хеликоптера, 60 булдозера и хиляди огнеборци.

Властите са задържали общо единадесет души – седем в Измир и четирима в Болу, за които се подозира, че са причинили пожарите. Двама от тях са в ареста.

До момента на безопасно място са евакуирани 4 159 души, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в акаунта си в мрежата "Екс". За евакуирането на хората от бюджета на министерството са били преведени 13,5 млн. турски лири на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Ситуацията в района на Измир продължава да е критична. Продължава борбата за потушаване на разразилите се в събота горски пожари, при които бяха засегнати три квартала в града.

Вчера е избухнал още един пожар в курортното селище Урла в близост до Измир. В курортното селище, до което са достигнали пламъците, са били евакуирани обитателите на 400 жилища, заяви валията на Измир Сюлейман Елбан пред Хаберлер. Той посочи, че в разследването на причината за пожара е било установено, че е възникнал от електрически кабел. Силният вятър е раздухал пламъците и те бързо достигнали до жилищата. В потушаването са се включили екипи на АФАД, както и екипи на пожарната в Измир, жандармерията, полицията и гражданската отбрана.

В района на Болу борбата срещу огнената стихия продължава. Пожарът там не е изцяло овладян, но на много места е потушен. Води се разследване за причините за пожара, според което има предположение, че пламъците са тръгнали от запалени стърнища. Затова предупреждаваме хората да бъдат изключително внимателни, заяви валията на Болу Еркан Кълъч пред журналисти. Той подчерта,че са взети допълнителни мерки за сигурността на хората и на животните, както и че към момента не се налага евакуация.

"За потушаване на пожарите в Измир, Айдън и Болу са изпратени допълнително два хеликоптера за гасене, с което общо 13 хеликоптера участват в гасенето", се посочва в информация на уебстраницата на турското Министерство на националната отбрана.

Турски медии съобщиха, че за гасене на пожарите е бил изпратен един самолет от Азербайджан.

