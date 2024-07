Ким Кардашиян наруши важно правило на индийската сватба на Амбани (СНИМКИ)

К им Кардашиян беше само един от многото звездни гости на сватбата на милиардерския наследник Анант Амбани и неговата годеница Радхика Мърчант в Мумбай в петък.

Към 43-годишната Ким се присъедини сестра ѝ Клои Кардашиян в Jio World Convention Center, за да станат свидетели на традиционната индуистка сватбена церемония на двойката след пет месеца празненства, струващи около 600 милиона долара.

Сестрите Кардашиян облякоха традиционното индийско облекло за големия ден – но Ким беше тази, която наруши етикета с ансамбъла си.

If you thought the wedding events were coming to a close, it’s not over just yet. As we gear up for the reception tonight here’s a closer look at #KimKardashian & #KhloeKardashian at the Ambani wedding in Mumbai this weekend. #VogueNews #AmbaniWedding pic.twitter.com/xtysbYkcFG