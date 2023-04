Ново проучване за домашните любимци на пушачите и отказа от тютюна

П ушачите, които разглеждат кампании за спиране на тютюнопушенето в социалните мрежи, са най-склонни да реагират на публикации, свързани с пасивните ефекти от пушенето върху домашните им любимци, съобщи електронното издание „Хелтдей“, позовавайки се на ново проучване.

Изследователите установиха, че информации за вредни химикали също привличат повече внимание.

Dax is standing up against the effects of secondhand smoke on pets! Get your free @TruthOrange collar charm today. pic.twitter.com/7x84eXeIer