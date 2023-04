70% от децата на родителите пушачи имат наличие на никотин в косата

М ного родители се опитват да ограничат дима от цигарите, като пушат на верандата или на отворен прозорец, и смятат, че това предпазва децата от вредното въздействие на пасивното пушене. Но ново проучване на Телавивския университет установява, че това поведение всъщност крие допълнителни опасности, предава израелската новинарска агенция ТПС.

Макар родителите да твърдят, че предпазват децата си от пасивно пушене (неволно вдишване на чужд дим), в действителност те излагат децата си на опасности, които са по-малко известни на широката общественост. Пасивното пушене включва вдишването на остатъчните химикали в цигарата, които се абсорбират в домашната среда като никотин и други причиняващи рак вещества – като например по дрехи, мебели, килими, спално бельо и плюшени играчки. Проучвания показват, че частиците тютюн могат да останат по тъкани и повърхности месеци след като пушачът не е пушил, и могат да бъдат изхвърлени отново във въздуха на по-късен етап.

Изследователите от Телавивския университет проведоха проучване за наличието на никотин в косата на деца с родители пушачи. Това може да определи количеството на излагане на тютюнев дим през последните месеци. Резултатите от проучването неотдавна бяха публикувани в рецензираното издание "Интернешънъл журнал ъф енвайрънментъл рисърч енд пъблик хелт".

В първия етап на проучването, публикувано преди 2 години, е установено, че 70 процента от децата на родителите пушачи са имали наличие на никотин в косата. В новите резултати данните са разгледани в зависимост от местонахождението на пушещия родител. Сред родителите, които са ограничили пушенето до верандата или извън дома си, резултатите са тревожни – открит е никотин в косата на шест от десет тествани деца. Въпреки че родителите са били на верандата на открито или до отворен прозорец, димът се е връщал обратно в дома, където токсичните вещества са се утаявали.

"Известно е, че пушенето извън дома, дори когато вратите и прозорците са напълно затворени, не предпазва напълно децата от излагане на тютюнев дим", обяснява Леа Росен, преподавателка от Телавивския университет и ръководителка на проучването. Тя подчерта, че "децата могат да бъдат пряко изложени на въздействието на дима, когато излязат на верандата и някой пуши, или когато димът се разнесе вътре".

