Двамата лекари, обвинени за смъртта на Матю Пери, вече не могат да изписват рецепти

Д вамата лекари, обвинени, че са снабдили актьора Матю Пeри с кетамин преди смъртта му, вече не могат да изписват рецепти, съобщи сайтът Ти Ем Зи.

От американското Управление за борба с наркотиците (DEA) са съобщили за сайта, че след като са били арестувани във връзка с кончината на звездата от "Приятели", на д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес са били отнети регистрациите за изписване на рецепти.

Източници са съобщили за Ти Ем Зи, че Чавес доброволно се е отказал от регистрацията си като част от сделката за признаване на вина, в която той се съгласява да се признае за виновен в заговор за разпространение на кетамин.

Понастоящем Марк Чавес, който ще бъде изправен пред съда на 30 август, е заплашен от потенциална присъда от 10 години във федерален затвор.

Салвадор Пласенсия беше освободен под гаранция в петък, след като беше обвинен, че е снабдил асистента на Матю Пери, Кенет Ивамаса, с няколко флакона с кетамин и му е показал как да прилага наркотика.

Срещу Пласенсия са повдигнати редица обвинения, включително седем за разпространение на кетамин. Ако бъде осъден, той може да получи до 120 години във федерален затвор.

