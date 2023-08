Чудовище в престилка: Медицинска сестра е осъдена за убийството на 7 бебета

М едицинската сестра Луси Летби е призната за виновна в убийството на седем бебета, които са били гледани в неонатологично отделение в болницата "Графинята на Честър", Северозападна Англия. Това я прави най-големия сериен убиец на деца в съвременната британска история, съобщават от ВВС.

Летби беше обвинена в убийство и опит за убийство на общо 17 различни бебета.

British nurse Lucy Letby was convicted by a jury at a court in northern England of murdering seven babies and attempting to kill six others at a hospital neonatal unit, according to PA Media. https://t.co/pygdIcPcnL — CNN International (@cnni) August 18, 2023

Тя беше призната за виновна в убийството на седем бебета: A, C, D, E, I, O и P (така са кръстени децата по време на разследването и делото-бел.ред.) и опит за убийство на други шест бебета.

Съдебните заседатели не са взели решение по отношение на обвиненията в опит за убийство срещу Baby J, K и Q. Летби е оправдана по обвинението за опит в убийство на бебе H.

33-годишната Луси Летби е осъдена за "упорито, пресметливо и хладнокръвно" убийство на недоносени бебета в отделението, в което е работила в болницата "Графинята на Честър", Северозападна Англия.

В два отделни случая за 24 часа Летби убива еднояйчни братя тризнаци. Сред жертвите ѝ са новородено с тегло под 1 кг., на което е инжектиран въздух, и момиченце, родено 10 седмици преждевременно, което е убито при четвъртия опит.

Lucy Letby: verdict expected in trial of nurse accused of killing seven babies – latest updates https://t.co/lr7A2oJ8zx — The Guardian (@guardian) August 18, 2023

Опечалените родители изтръпнаха и се разплакаха, докато присъдите бяха произнасяни в продължение на няколко драматични дни в Кралския съд на Манчестър след един от най-продължителните процеси за убийства в последно време.

Летби отказа да се върне в съда, за да чуе по-късните присъди, но на предишното заседание по изслушването на присъдата наведе глава и се разплака, докато майка ѝ Сюзън плака силно и каза: "Не можеш да говориш сериозно. Това не може да е вярно".

Очаква се медицинската сестра, която е била в средата на 20-те си години, когато е извършила нападенията, да стане едва третата жива жена в Обединеното кралство, която ще получи доживотна присъда, което означава, че никога няма да излезе от затвора, когато бъде осъдена окончателно на 21 август.

По време на съдебния процес се чу как Летби е убивала новородени, като е вкарвала въздух в малките им телца, в някои случаи е разбивала диафрагмите им, а в един от случаите е пъхала тръба в гърлото на бебето.

В периода юни 2015 г. - юни 2016 г. тя се опитала да убие две бебета, като напълнила торбичките им за хранене с инсулин в неонатологичното отделение на "Графиня Честър". Най-накрая тя е докладвана на полицията през 2017 г. и е арестувана през 2018 г.

Family Liaison Co-ordinator of Cheshire Constabulary Janet Moore makes a statement on behalf of her team of officers who worked as part of Operation Hummingbird, following Lucy Letby's guilty verdict.



👉 https://t.co/EaF8qzhbXG



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gIJcEqNxsU — Sky News (@SkyNews) August 18, 2023

Главен инспектор Никола Евънс от полицията на Чешир я описва като "пресметлива и безсърдечна" убийца, която е действала "под прикритието на доверието", за да убие бебетата на един ден, за които се е грижила.

Евънс заяви, че "Луси Летби е действала показно". "Тя е злоупотребявала с доверието на хората около себе си. Не само на родителите, които й бяха поверили бебетата си, но и на медицинските сестри, с които работеше, и на хората, които смяташе за свои приятели", добави инспекторът.

Едно от бебетата е било с размерите на ръката на възрастен човек и е тежало малко над 535 г., когато се е родило 15 седмици преждевременно и му е бил даден 5% шанс за оцеляване. Летби се опитва да убие момиченцето два пъти - първият опит само няколко часа след като родителите отбелязали 100-ия ден от живота ѝ с празнична торта, а вторият - на датата, на която е трябвало да се роди, две седмици по-късно. Летби е призната за невинна по третия обвинителен акт за опит за убийство.

След нападенията малкото момиченце, известно като детето G, е диагностицирано с церебрална парализа. Сега е на осем години, но не може да се храни и се нуждае от 24-часови грижи.

Родителите ѝ изтръпнаха, когато присъдите бяха върнати в препълнената и мълчалива съдебна зала. Те раздаваха кърпички, докато роднините на другите жертви плачеха и се прегръщаха.

Майката на близнаци, която е видяла как Летби напада единия от синовете ѝ, се наведе и се разплака, когато медицинската сестра беше призната за виновна за убийството на едно от шестдневните ѝ бебета и за опита да убие братчето му на следващия ден.

Присъдите бяха произнесени в продължение на няколко дни, но за тях може да се съобщи едва сега, след края на обсъжданията на съдебните заседатели, продължили повече от 100 часа в продължение на 20 дни и повече от четири седмици.

Друго бебе е било на 24 часа, когато Летби му е инжектирала въздух, убивайки го само 90 минути след началото на смяната си. На следващия ден тя се опитала да убие сестра му близначка. Имената на нито една от жертвите или техните семейства не могат да бъдат назовани по правни причини.

Летби последователно отрече обвиненията, като каза на съдебните заседатели, че е "съсипана".

"Винаги съм правила всичко възможно, за да се грижа за тях. Аз съм тук, за да помагам и да се грижа, а не за да вредя", каза тя на едно от заседанията.

Но след съдебен процес, продължил 10 месеца, съдебните заседатели от седем жени и четирима мъже решиха, че тя е виновна за нападенията, които обвинението описа като "упорити, изчислени и хладнокръвни".

Nurse Lucy Letby appears calm and composed in footage showing the moment she is arrested over the suspicious deaths of several babies https://t.co/8nHPhssw9Q — Sky News (@SkyNews) August 18, 2023

Родителите на две от жертвите на Летби заявиха, че медицинската сестра се е държала странно, докато те са прекарвали последните си мигове с убитите си бебета.

Майката на новороденото момиченце, което при раждането си тежало около 1 кг., си спомня, че Летби "се усмихвала" и предлагала да направи снимки, докато къпели дъщеря им. По-късно тя изпратила на семейството картичка със съболезнования.

Друг родител разказва пред съда, че медицинската сестра, която той смята за Летби, е прекъснала последните им мигове с момченцето, като се е опитала да го постави в кош с апарат за изкуствено дишане, предназначен за мъртви бебета, въпреки че то все още е дишало. Твърди се, че тя е казала на опечалените родители: "Казахте си сбогом. Искате ли да го сложа тук?"

На "Гардиън" е съобщено, че екип от 70 детективи работи по многомилионното полицейско разследване на Летби, наречено операция "Колибри". Специалисти проучват записите за повече от 4000 бебета, родени в болница в Ливърпул и в болницата "Графинята на Честър" - двете родилни отделеният, в които Летби е работила.

Video shows moment Lucy Letby is arrested on suspicion of murder



Read more: https://t.co/r2dDlXsoFX pic.twitter.com/Sq8ylB70sn — Sky News (@SkyNews) August 18, 2023

Джанет Мур, говорител на семействата на пострадалите бебета, разкрива пред медиите:

„Ние сме просто зашеметени“, казва тя.

„Да загубиш бебе или да пострадаш при тези обстоятелства е невъобразимо".

"През последните седем до осем години трябваше да преминем през дълго, мъчително и емоционално пътуване“

BREAKING: A neonatal nurse in a British hospital was found guilty of killing seven babies and trying to kill six others. The babies were killed when Lucy Letby, 33, worked at the Countess of Chester Hospital in northwest England between 2015 and 2016. https://t.co/5YG4mxNoTS — The Associated Press (@AP) August 18, 2023

Служителят Паскал Джоунс от фаталната болница казва:

„На Луси Летби беше поверено да защитава някои от най-уязвимите бебета. Тези, които работят заедно с нея, не знаеха, че сред тях има убиец.“

Тя казва, че "безобидни вещества като въздух, мляко, течности - или лекарства като инсулин са станали смъртоносни" в ръцете на Летби.

„Тя използва занаята си като оръжие, за да причини вреда, скръб и смърт“, казва Джоунс.

„Отново и отново тя нараняваше бебета в среда, която трябваше да е безопасна за тях и техните семейства", разкрива още Джоунс.

Nurse Lucy Letby found guilty of murdering seven babies on neonatal unit. Police looking at whether Letby attacked other babies. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/am8oFunS4C — Sky News (@SkyNews) August 18, 2023

„Родителите бяха изложени на нейното болезнено любопитство и нейното фалшиво състрадание. Твърде много от тях се върнаха у дома в празни бебешки стаи. Много оцелели деца живеят с постоянни последици от нейните нападения върху живота им.“, казва още той.

Установено е, че други две бебета са починали, докато Летби е работила в женската болница в Ливърпул.

Liverpool Women's NHS Foundation Trust потвърди, че има текущо разследване, „свързано с целия период от кариерата на Луси Летби“, включително стажове за обучение в Женската болница в Ливърпул.

Те са се случили между октомври и декември 2012 г. и януари и февруари 2015 г., се казва в изявлението.

Deputy Senior Investigating Officer of Cheshire Constabulary DCI Nicola Evans and CPS Lawyer Pascale Jones speak outside Manchester Crown Court after Lucy Letby was found guilty of murdering seven babies and attempting to murder others.



👉 https://t.co/EaF8qzhbXG



📺 Sky 501 pic.twitter.com/0Ih1RzMTe8 — Sky News (@SkyNews) August 18, 2023

Рано сутринта на 3 юли 2018 г. Луси Летби е отведена от дома си в Честър с белезници, след като беше арестувана за първи път.

Първоначално тя беше освободена под гаранция от полицията, но впоследствие беше арестувана още два пъти.

33-годишната беше повторно арестувана на 10 юни 2019 г. и след това за трети път на 10 ноември 2020 г., където в крайна сметка беше обвинена през ноември 2020 г. в хода на полицейското разследване.

Нападенията са извършени през 2015 и 2016 г.

Летби е задържана под стража от ноември 2020 г. и оттогава е прекарала време в четири различни затвора.