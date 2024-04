Нидерландия изпраща на Украйна 24 изтребителя Ф-16

Н идерландската министърка на отбраната Кайса Олонгрен заяви, че Нидерландия ще предостави на Украйна общо 24 изтребителя Ф-16, предаде Укринформ.

"Общо ще предоставим на Украйна 24 изтребителя Ф-16. Те ще бъдат предадени на Украйна веднага щом всичко бъде готово. Този момент зависи от подготовката на украинските пилоти и техници, както и, разбира се, от инфраструктурата", подчерта Олонгрен.

Според нея този трансфер представлява съвместно усилие с Украйна, както и с Дания, Съединените щати и други държави.

The Netherlands will provide 24 F-16 aircraft to Ukraine - Dutch defense minister Kajsa Ollongren.



"Ukraine is fighting but it's a war for freedom, democracy, rule of law and against illegal aggression. And that's why we're ready to support Ukraine and that's why we're doing… pic.twitter.com/Q3Qp8mblyW