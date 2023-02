Пресушени: Каналите във Венеция с рекордно ниски нива на водата (СНИМКИ)

С едмиците на сухо зимно време породиха опасения, че Италия може да се сблъска с нова суша след извънредната ситуация от миналото лято, като според учени и екологични групи в Алпите са паднали по-малко от половината от обичайните снеговалежи.

Предупреждението идва в момент, когато Венеция, където наводненията обикновено са основен проблем, се сблъсква с необичайно ниски приливи, които правят невъзможно движението на гондоли, водни таксита и линейки по някои от известните канали, пише CNN.

Проблемите във Венеция се дължат на комбинация от фактори - липсата на дъжд, система с високо налягане, пълнолуние и морски течения.

Some of Venice's smaller canals have practically dried up due a prolonged spell of low tides, frustrating boat crews and bewildering tourists. https://t.co/80Qogpwt5g

Италианските реки и езера страдат от сериозен недостиг на вода, заяви в понеделник екологичната група Legambiente, като вниманието е насочено към северната част на страната.

В По, най-дългата река в Италия, която тече от Алпите на северозапад до Адриатическо море, има 61% по-малко вода от нормалното по това време на годината, се казва още в изявлението на организацията.

През юли миналата година Италия обяви извънредно положение за районите около река По, която осигурява около една трета от селскостопанската продукция на страната и пострада от най-тежката суша от 70 години насам.

If you were curious about what Venice would look like without canals…



An exceptionally low tide and a dry winter with record low snowpack in the alps after last summer's drought emergency have led to this.#ClimateEmergency pic.twitter.com/Qzf5EG9eEC