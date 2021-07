Неизвестна жена заля с киселина футболист в лицето

Н ападателят на френския Лориен Йоан Виса е бил залян с киселина в лицето от неизвестна жена, предаде gong.bg. Футболистът е бил приет по спешност в болница, където е претърпял операция, съобщиха от клуба.

"Клубът е в шок и иска да предложи пълната си подкрепа на Йоан и неговото семейство. Лориент разчита на правосъдната система да осъди лицето, извършило това нападение", се казва в изявление на отбора.

Според информация на вестник "Екип", Виса е залят с "опасна за здравето течност в лицето". От информацията става ясно, че в четвъртък следобед миналата седмица, жената се е явила в дома на футболиста, за да поиска автограф за сина си. Виса е откликнал на момента и е изпълнил желанието на жената. Няколко часа по-късно обаче, около полунощ местно време, жената се завръща и нахлува в дома на футболиста и извършва нападението.

(Via @GFFN) This story is crazy…



-Lorient player Yoane Wissa was victim of an acid attack by a woman, leaving him needing surgery

-The next day, the woman attacked another lady and kidnapped her child

-Turns out, the woman suffered a miscarriage and wanted Wissa’s kid



What?! pic.twitter.com/x4sBv9pLSv