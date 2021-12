Нападение с нож в Ерусалим, жена е тежко ранена

И зраелка беше сериозно ранена при нападение с нож в квартал в Източен Ерусалим днес, съобщи израелската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Службата за бърза помощ поясни, че 30-годишната жена е била откарана в болница в тежко състояние.

Стрелба в Стария град на Ерусалим, има загинал и ранени

The suspected assailant in a stabbing attack in #Jerusalem was arrested at a #SheikhJarrah school.https://t.co/zeVwwlSrnI