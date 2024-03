"Безпрецедентна засада": Пъф Деди реагира остро след нахлуването в домовете му

П олицейските обиски в два имота, собственост на рапъра Пъф Деди (Шон "Диди" Комбс), са били "безпрецедентна засада" и "грубо използване на сила на военно ниво", заяви неговият адвокат.

Къщите на Комбс в Лос Анджелис и Маями бяха претърсени от агенти на отдел "Разследване на националната сигурност" в понеделник.

Претърсванията са били свързани с разследване на федералните власти в Ню Йорк за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, съобщиха вчера американските информационни агенции.

Federal agents on Monday raided homes in the Los Angeles area and Miami connected to Sean Combs, the hip-hop mogul also known as Diddy, as part of "an ongoing investigation." Here's what to know about his career, controversies and legal disputes. https://t.co/wZJXGwHfFn — The New York Times (@nytimes) March 26, 2024

В първото изявление, публикувано от името на рапъра и музикален магнат след обиските в понеделник, неговият адвокат Аарон Дайър заяви: "Вчера имаше грубо превишаване на военната сила при изпълнението на заповедите за обиск в жилищата на г-н Комбс.

"Няма оправдание за прекомерната демонстрация на сила и враждебност, проявена от властите, нито за начина, по който бяха третирани децата и служителите му.

"Г-н Комбс никога не е бил задържан, а е разговарял с властите и им е сътрудничил.

"Въпреки медийните спекулации, нито г-н Комбс, нито някой от членовете на семейството му е бил арестуван, нито пък възможността им да пътуват е била ограничена по някакъв начин. Тази безпрецедентна засада - съчетана с предварително координирано медийно присъствие - води до преждевременно прибързване с осъждането на г-н Комбс и не е нищо повече от лов на вещици, основан на неоснователни обвинения, отправени в граждански дела.

"При нито едно от тези обвинения не е установена наказателна или гражданска отговорност. Г-н Комбс е невинен и ще продължи да се бори всеки ден, за да изчисти името си."

Federal agents raided Sean “Diddy” Combs’s homes in L.A. and Miami. Multiple outlets reported the raids are connected to a federal sex-trafficking investigation. https://t.co/vMPZm8uEoU — New York Magazine (@NYMag) March 25, 2024

Според NBC News три жени и един мъж са били разпитани от федерални служители в Манхатън във връзка с разследването за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и допълнителни обвинения в сексуално насилие, подстрекаване и разпространение на незаконни наркотици и огнестрелни оръжия.

През последните месеци 54-годишният американски музикален магнат е обект на няколко съдебни дела, включително за сексуално посегателство.

През февруари музикален продуцент подаде съдебен иск, в който твърди, че Комбс го е принуждавал да набира секс работнички и го е притискал да прави секс с тях.

Адвокатът на Комбс заяви, че за тези твърдения "разполагаме с убедителни, неоспорими доказателства, че твърденията му са пълни лъжи".

Бившето протеже на рапъра и негова приятелка, R&B певицата Cassie, го съди през ноември, твърдейки, че е била обект на трафик, изнасилване, дрогиране и побой от страна на Комбс в продължение на 10 години.

В иска се казва, че той я е принуждавал да прави секс с други мъже, докато ги е снимал. Искът беше оттеглен в деня след подаването му.

Също през ноември Комбс беше съден от Джоуи Дикерсън-Нил, която твърди, че той я е дрогирал и сексуално нападнал, когато е била студентка по психология в университета в Сиракуза през януари 1991 г., и е заснел нападението.

Но отхвърляйки твърденията като "измислени и недостоверни", говорител на звездата ги заклейми като "чисто хващане на пари и нищо повече"."

Друга от обвинителките на Комбс е жена, която твърди, че той "групово я е изнасилил" преди две десетилетия, след като я е дрогарил, когато е била на 17 години.

The Department of Homeland Security raided multiple homes belonging to Sean “Diddy” Combs on Monday as the hip-hop mogul faces several lawsuits over accusations including physical abuse, sexual assault and sex trafficking. https://t.co/ExSqY1a2mo — The Washington Post (@washingtonpost) March 25, 2024

Комбс отрича всички обвинения.

В изявление през декември той определи твърденията като "отвратителни" и заяви, че обвинителите му "търсят бърза заплата".

"Нека бъда абсолютно ясен: не съм направил нито едно от ужасните неща, за които се твърди. Ще се боря за името си, за семейството си и за истината", каза той.

Комбс е сред най-влиятелните хип-хоп продуценти и изпълнителни директори през последните три десетилетия.

Известен още като Puff Daddy и P Diddy, той изгражда една от най-големите хип-хоп империи, проправяйки пътека с няколко организации, свързани с името му.

Той е основател на Bad Boy Records и трикратен носител на Грами, работил с няколко изпълнители от най-високо ниво, сред които Notorious BIG, Mary J Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans и 112.

Последният му албум, The Love Album - Off the Grid, беше издаден миналата година, дни след като Комбс беше отличен на наградите MTV VMA. Той беше номиниран за най-добър прогресивен R&B албум на февруарските награди "Грами", на които той не присъства.

