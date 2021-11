Вятър разнася над Аляска пепел от вулкан, изригнал преди повече от сто години

В ятър разнася над Аляска пепел от вулкан, изригнал през 1912 г., предаде Асошиейтед прес.

Необичайното предупреждение беше издадено от учени, според които облакът се е насочил към остров Кодиак.

Volcano scientists issued an alert Wednesday, warning that a cloud of ash — from an eruption more than century ago — was headed toward Alaska’s Kodiak Island, via AP https://t.co/IlODe50aPQ