Муратов продаде нобеловия си медал за 103,5 млн. долара

Н обеловият медал на руския журналист Дмитрий Муратов беше продаден на търг за рекордните 103,5 милиона долара на търг, като средствата са предназначени за децата-бежанци от войната в Украйна, предаде БТА.

Говорител на аукционна къща "Херитидж окшънс", провела търга, не можа да потвърди самоличността на купувача и съобщи, че победителят е направил финалното наддаване чрез посредник.

Руски журналист продава Нобеловата си награда за украински деца

Предишната най-висока сума, платена за Нобелов медал, беше едва 4,76 милиона долара. Това се случи през 2014 г., когато Джеймс Уотсън, един от откривателите на структурата на ДНК, продаде наградата си, получена през 1962 година.

Дмитрий Муратов получи Нобелова награда за мир през 2021 г. заедно с филипинската журналистка Мария Реса за борбата им за свобода на словото и демокрация. Двамата си поделиха и паричното възнаграждение от малко над милион долара.

Муратов е основател на независимия руски вестник "Новая газета" и бе главен редактор на изданието, докато то не беше закрито през март тази година заради репресиите на руските власти срещу журналистите, отразяващи обективно инвазията на Русия в Украйна.

Заляха с червена боя Нобеловия лауреат Муратов в Москва

"Новая газета" беше оценяван от Комитета за защита на журналистите като "единствения истински критичен вестник с национално влияние в днешна Русия".

Междувременно Муратов реши да продаде на търг нобеловия си медал и да дари придружаващата парична награда в подкрепа на украинските бежанци. Той също призова руснаците "да продават на търг ценните си вещи, за да помогнат на украинците".

Russian journalist and Nobel Peace laureate Dmitry Muratov is auctioning his Nobel medal for Ukrainian refugees, distraught at the eradication of independent media in his country, where he says fewer and fewer people support Moscow's military campaign https://t.co/AT1BvbKjcc pic.twitter.com/NPhV94jfsV