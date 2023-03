Москва отхвърли заповедта за арест Путин, Киев: Това е само началото

М осква отхвърли заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд за руския президент Владимир Путин.

Заповедта няма „никакво значение” за Русия, включително от „правна гледна точка”, посочи Мария Захарова, говорител на руското външно министерство, предаде Си Ен Ен.

„Русия не е член на Римския статут на Международния наказателен съд и не носи никакви задължения по него”, подчерта Захарова.

„Русия не сътрудничи на този орган и евентуални претенции за арест, идващи от Международния съд, ще да бъдат правно недействителни за нас”, поясни Захарова.

Международният наказателен съд издаде заповед за ареста на Путин

Международния наказателен съд не провежда задочни съдебни процеси, така че Путин ще трябва или да бъде предаден от Русия, или да бъде арестуван извън страната, за да се изправи пред правосъдието.

Повечето страни по света са ратифицирали Римския статут, но има няколко големи изключения, сред които са Русия и САЩ.

Майка му е убита, момичето е отведено и карано да благодари на руснаците

Въпреки че Украйна също не е член на Международния наказателен съд, тя вече е приела неговата юрисдикция.

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски заяви, че заповедта за ареста на Путин е „само началото”.

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба пък каза, че „колелата на правосъдието се въртят”.

„Международните престъпници ще отговарят за кражбите на деца и други международни престъпления”, добави той.

САЩ обвиниха Русия в чудовищни действия с деца от Украйна

„Светът получи сигнал, че руският режим е престъпен и че неговото ръководство и съучастници ще бъдат изправени пред правосъдието”, каза украинският генерален прокурор Андрий Костин.

Той посочи, че конкретно за „принудителното депортиране на деца” от окупираните от Русия територии, украинската прокуратура е предоставила повече от 40 тома материали на Международния наказателен съд.

„Днешното решение е историческа стъпка. Но това е само началото на едно дълго пътуване за възстановяване на справедливостта. Очакваме всички държави, които се смятат за част от цивилизования свят, да предприемат необходимите стъпки, за да изправят пред правосъдието заподозрените в извършване на международни престъпления”, добави Костин.

„Хюман райтс уоч” нарече решението на Международния наказателен съд „призив за събуждане за други, които извършват злоупотреби или ги прикриват”.

„Това е голям ден за многото жертви на престъпления, извършени от руските сили в Украйна от 2014 г. насам. С тези заповеди за арест Международния наказателен съд направи Путин издирван човек и направи първата стъпка за прекратяване на безнаказаността, която окуражава извършителите във войната на Русия срещу Украйна твърде дълго”, посочи Балкис Джара, асоцииран директор по международно правосъдие в неправителствената организация.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.