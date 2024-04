"Множество куршуми в мозъка и сърцето": Труп на делфин намериха край Луизиана

Д елфин беше открит застрелян на плаж, което накара властите да предложат награда за информация по случая.

Гражданин е открил афалина на плажа близо до Ню Орлиънс, Луизиана, съобщи Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Водният бозайник бил изваден от Audubon Aquarium Rescue. Извършената аутопсия разкрила "множество куршуми, заседнали в трупа, включително в мозъка и сърцето".

“Животното изглежда е умряло от травмата, настъпила по време или близо до момента на смъртта“, добавят от NOAA.

