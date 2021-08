„Мегасуша“ в Андите: Някои върхове останаха без сняг

З аради рекордната суша, предизвикана от глобалното затопляне, върхове в Андите останаха без сняг.

Планинската верига, която е магнит за скиорите в Южна Америка, е изправена пред исторически ниски нива на снеговалежи тази година, пише Reuters.

The Andes Mountain range, which draws skiers to South America, is facing historically low snowfall this year during a decade-long drought that scientists link to global warming. https://t.co/0Bp1p4kDvu