Меган Маркъл пусна нов лайфстайл бранд

М еган Маркъл стартира нова бранд за стил на живот, наречен American Riviera Orchard. Тя обяви старта в нов акаунт в Instagram със сходно име. PageSix научи, че новият бранд ще бъде продължение на стария ѝ лайфстайл блог The Tig, който тя водеше преди брака си с принц Хари.

Марката American Riviera Orchard ще продава стоки за дома, включително хранителни продукти - като желета и конфитюри, както и прибори за хранене, текстил за маса и напитки. В асортимента са включени и готварски книги.

"Тя работи върху това повече от година и това е всичко, което е близко до сърцето ѝ - всичко, което я вълнува", заяви пред репортери източник от бранша.

В промоционално видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как Меган Маркъл подрежда цветя и е заета в кухнята.

Уточнява се, че в бъдеще Меган Маркъл планира да стартира свое лайфстайл шоу заедно с Netflix.

